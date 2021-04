Vereadores de Umbaúba solicitam aos bancos prorrogação nos pagamentos de consignados









08/04/21 - 09:47:25

Na manhã da última quarta-feira, 07, os vereadores de Umbaúba se reuniram para enviar um oficio às instituições bancárias que atuam no Estado de Sergipe solicitando a suspensão dos pagamentos de empréstimos consignados por 120 dias, considerando que a legislação foi sancionada no dia 30 de março, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A medida beneficia servidores públicos federais, estaduais e municipais, ativos e inativos; empregados públicos, militares, pensionistas de servidores e militares; aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Os parlamentarem entendem que a situação é delicada. “Refletindo o momento em que o País passa e, sobretudo, o Município de Umbaúba vem enfrentando em função da pandemia, nós entendemos que uma paralisação por um período de quatro meses seria de muita serventia para os munícipes que contraíram empréstimos junto a instituições bancárias e se configuraria ação nobre e sensível dessas instituições”, analisou o presidente da Casa, Gutto Prado (MDB).

Além de Gutto, os vereadores Fábio Silveira (CIDADANIA), Silveira da Matinha (MDB), Celene Souza (CIDADANIA), Moisés Augustinho (CIDADANIA), Antônio Cirilo (MDB), Gilson Bispo (PT), Rubenildo Santana (CIDADANIA) assinaram o ofício e entendem que as instituições bancárias são de fundamental importância para ajudar a diminuir as consequências causadas pela pandemia. Os vereadores aguardam um posicionamento das instituições.

