Aracaju já vacinou 13% da população contra a covid-19









09/04/21 - 07:14:03

Em mais um dia de vacinação, a Prefeitura de Aracaju atingiu a marca de 86.494 pessoas imunizadas, o que corresponde a 13% da população. O trabalho, coordenado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), vacinou 1.944 aracajuanos, nesta quinta-feira, 8, entre idosos 63+, profissionais de saúde e das Forças Armadas, de Segurança e de Salvamento. A vacinação está sendo realizada nas Unidades Básicas de Saúde, nos pontos de vacinação e no drive-thru, localizado no Parque da Sementeira.

Além do drive, profissionais de saúde e das forças de segurança podem ser vacinados na Escola Municipal Presidente Vargas, localizado no bairro Siqueira Campos. Nos dois pontos, é necessário apresentar o código de validação cadastral impresso ou pelo celular. Os locais funcionam das 8h às 17h.

Os idosos também têm duas opções de vacinação: drive e Unidades Básicas de Saúde. São 32 UBS com salas de vacina ativas, funcionando das 8h às 16h. Para ter acesso, o idoso deve comparecer ao local e apresentar documento de identificação com CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e de vacina. Quem ainda não possui cartão SUS, deve apresentar também comprovante de residência atualizado. O cadastro é feito na hora e a vacina é aplicada em seguida.

Dose de proteção

Vacinada no ponto montado na quadra do Colégio CCPA, a idosa Maria José Santos, 63 anos, não conteve a emoção pelo momento tão aguardado. “Me sinto feliz, bem feliz. Queria viver esse sonho, que se realizou. Mas mesmo vacinada vou continuar me cuidando, até o final”, declarou a idosa.

A senhora Denise Santos, 63 anos, também aproveitou o movimento tranquilo no ponto do CCPA, garantiu sua dose de esperança e deixou o recado para os mais jovens. “É importante para minha saúde, para evitar a covid. Aconselho que as pessoas mais jovens se cuidem e quando chegar a idade deles, a também se vacinar, porque é bom”, disse a idosa.

“Essa vacina é importante para mim, porque a gente tem uma expectativa de vida maior, uma sobrevida diante desse vírus, além da questão do contato com os internos, podendo passar para eles também. A gente estando imune, os expõe menos e a sociedade agradece, visto que as visitas dos familiares acontecem e estamos ajudando a proteger a sociedade dessa forma”, considerou o policial penal Rômulo César, vacinado no drive.