Câmara de Laranjeiras: Vereadores estão preocupados com trabalhadores do hospital









09/04/21 - 07:39:37

Os vereadores de Laranjeiras destacaram na sessão desta quinta-feira, 8, a preocupação com os trabalhadores que prestam serviço no Hospital São João de Deus, tendo em vista que o contrato da Associação que administra a unidade de saúde com a Prefeitura vence no final deste mês.

“Muitos trabalhadores estão apreensivos com o encerramento do contrato da associação e a Prefeitura. O maior medo de todos é o desemprego, o pagamento de salário em atraso e dos direitos trabalhistas. Nós, enquanto representantes do povo, estamos atentos e ao lado da classe trabalhadora”, disse o vereador José Carlos Sizino Franco (JJ).

A vereadora Maria Aparecida Dias (Cida de Janio) também reafirmou a preocupação com os trabalhadores e acrescentou que alguns serviços do Hospital estão prejudicados. “Os serviços no Hospital São João de Deus estão precários e os trabalhadores estão bastante apreensivos com toda a situação, mas quero reafirmar a minha preocupação e dizer que também estou ao lado da população e dos trabalhadores. Vamos resolver a situação da melhor maneira possível”, ressaltou Cida.

Quanto ao pagamento de salário atrasado, os vereadores Adriano Carvalho e Rogério Matos destacaram que os vencimentos referentes ao mês de fevereiro passado, serão creditados nesta sexta-feira na conta de todos. Rogério acrescentou ainda que os trabalhadores desejam permanecer desenvolvendo suas atividades no hospital. “Mesmo que venha outra empresa ou associação administrar o Hospital São João de Deus, os trabalhadores pretendem permanecer em seus postos de trabalho. Vários profissionais me relataram esse desejo”, acrescentou.

O último a usar a tribuna para destacar a situação do hospital São João de Deus foi Adriano Carvalho, que, além de reiterar a preocupação com os trabalhadores, reafirmou a precariedade nos serviços. “Estamos torcendo para que os salários de março e abril sejam pagos corretamente, assim como, todos os direitos trabalhistas. Vamos exercer o nosso papel fiscalizador, enquanto vereadores. Queremos que os serviços sejam executados com excelência, visto que do jeito que está não pode continuar. A nossa população vem sofrendo bastante e muitos precisam se deslocar para outras cidades e realizar procedimentos simples”, frisou Adriano.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.