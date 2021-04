Centro Universitário Mauricio de Nassau participa de vacinação contra Covid19









09/04/21 - 09:12:25

Os alunos do curso de Enfermagem aplicaram vacinas e orientaram o púbico durante a Semana Santa

A UNINASSAU – Centro Universitário Mauricio de Nassau, em Aracaju, contribuiu durante a Semana Santa com a vacinação contra a Covid19. Os alunos do curso de Enfermagem foram convidados pela Prefeitura da capital, a colaborar na aplicação das vacinas durante a Sexta-Feira da Paixão, 2 e Sábado de Aleluia, 3, das 8h às 12h no Drive Thru do Parque Augusto Franco (Sementeira) e no Colégio CCPA. Os discentes contribuíram com anotações, administrando as vacinas e orientando o público.

A supervisora do Núcleo de Estágios da UNINASSAU, Danielle Siqueira, disse que a Secretaria de Saúde do Município de Aracaju, entrou em contato com a instituição, solicitando a participação dos alunos do curso de Enfermagem, do estágio supervisionado 1 com os respectivos preceptores, para realizar a vacinação nos usuários, com a finalidade de promover o aumento de pessoas vacinadas em Aracaju e o combate mais rápido a pandemia.

“Nos locais, além de integrarem o quadro de vacinadores, os alunos mantiveram um bom contato com o público presente, ofertando orientações sobre a importância de manter os cuidados com a prevenção a Covid19, mesmo após a vacinação”, atentou Danielle. A coordenadora do curso de Enfermagem da UNINASSAU Aracaju, Silvia Roberta, observou que o momento foi de grande relevância para os alunos.

“A situação mais complexa que temos hoje no mundo é a Covid19 e seus efeitos sobre a humanidade. A vacinação é a medida mais importante no combate à doença e a presença dos nossos alunos ajudando aplicar o imunizante e a orientar as pessoas foi gratificante. Estamos sempre prontos para ajudar e contribuir com todas as campanhas de vacinação, em especial a da Covid19”, ressaltou a professora.

