Confira a Agenda da Agência Móvel da Energisa neste mês de abril

09/04/21 - 15:13:47

Agência móvel facilita negociação de débitos e outros serviços

A Energisa Sergipe divulgou a agenda da Agência de Atendimento Móvel. A van itinerante oferece negociação de contas atrasadas pelo cartão de crédito em até 12 vezes, solicitação de religação, mudança de titularidade e cadastro no Programa Tarifa Social, entre outros serviços.

O atendimento feito pela agência móvel também ajuda a diminuir o fluxo nas agências, evitando assim aglomerações e consequentemente a propagação do coronavírus. Outras medidas de proteção também foram adotadas cumprindo os protocolos de biossegurança contra o covid-19. Os clientes são orientados a manter 1m de distância mínima, são distribuídas senhas, o que também diminui filas de espera, e são disponibilizados dispensers de álcool em gel em pontos estratégicos, nas mesas e na van de atendimento.

Confira os bairros e municípios onde ela estará em abril:

De 05 a 09/04 – Centro / Praça de Eventos nos Mercados

De 12 a 16/04 – Bairro Santo Antônio (Rua Muribeca, em frente ao supermercado G. Barbosa)

De 19 a 20/04 – Município de Neópolis

De 21 a 23/04 – Município de Nossa Senhora das Dores

De 26 a 27/04 – Bairro Santa Maria

De 28 a 30/04 – Bairro 13 de Julho

Os clientes também podem ter atendimento sem sair de casa. Basta entrar em contato com a Energisa pelos canais:

Call Center: 0800 079 0196

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (79) 98101-0715

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

