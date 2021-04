Deputado garante que fiscalizará compra de vacinas por empresas









09/04/21 - 07:10:25

Após a Câmara dos Deputados aprovar o texto-base da proposta que permite à iniciativa privada comprar vacinas contra a Covid-19 para a imunização gratuita de seus empregados, o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira (8) para garantir que vai fiscalizar a compra pela rede privada.

Para o Dr. Samuel, o fato do setor privado adquirir a vacina divide opiniões. “Há quem diga que é bom para economia voltar a funcionar e para agilizar a vacinação no Brasil, mas há um outro ponto, de que pessoas que não fazem parte do grupo de risco sejam vacinadas antes do previsto. Apesar de ter sido aprovado na Câmara de Deputado, o projeto seguirá para o Senado Federal e acompanharei os detalhes”, afirmou.

O parlamentar garantiu que uma coisa é certa, ele fiscalizará as compras dos imunizantes em Sergipe. “Houve uma flexibilização na proposta, as empresas deverão escolher se vão doar integralmente as doses ao Sistema Único de Saúde (SUS) para serem usadas no Programa Nacional de Imunizações (PNI) e assim agilizar a vacinação do grupo prioritário, ou se vão aplicar as doses exclusivamente nos seus empregados de forma gratuita, e doar a mesma quantidade utilizada ao SUS. Eu estarei fiscalizando as empresas para saber se estão cumprindo as determinações, pois em caso descumprimento das exigências, a instituição pode levar à multa equivalente a dez vezes o valor gasto na aquisição de vacinas”, frisou.

Por: Assessoria

Foto: Agência Alese