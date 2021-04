Em entrevista, ex-deputado federal André Moura diz não ser oposição e nem situação









09/04/21 - 15:41:49

Na tarde desta sexta-feira (09), André Moura concedeu entrevista para o programa Fala Sertão, rádio Boca da Mata FM, de Nossa Senhora da Glória, com apresentação do radialista Waldson Diniz. Na pauta da entrevista, as ações desempenhadas por André em Brasília e as projeções políticas para 2022.

Logo no início do bate-papo, André explicou para os ouvintes do sertão sergipano, um pouco da sua rotina como secretário de Representação do Estado do Rio de Janeiro em Brasília e como as atuações beneficiam tanto o Rio de Janeiro quanto Sergipe. “A gente passa a semana entre Brasília e o Rio de Janeiro. Estamos lá semanalmente enquanto secretário em Brasília. A nossa missão é captar recursos para o estado do Rio de Janeiro e graças a Deus temos viabilizados vários recursos”. E acrescentou: “Aproveito os dias em Brasília, cumprindo as obrigações e aproveito para viabilizar recursos para o estado de Sergipe”, concluiu.

Ainda abordando o assunto sobre recursos para Sergipe, André recebeu o carinho e reconhecimento dos ouvintes que, por mensagens via WhatsApp, reconheciam os esforços e o trabalho desenvolvido, mesmo sem mandato parlamentar, é o cidadão que mais trouxe recursos para Sergipe.

Moura por sua vez, agradeceu o carinho da população e reforçou seu compromisso e legado para com o povo de Sergipe. “Graças ao nosso prestigio em Brasília, trouxemos para o nosso estado algo em torno de R$ 120 milhões. Temos muitas obras inauguradas com recursos ainda do nosso mandato. Trouxemos mais de R$ 2 bilhões para o interior e mais R$ 320 milhões para a Capital”, disse. André ressaltou ainda que na próxima semana irá continuar com agendas no interior do estado, visitando obras e assinando Ordem de Serviço em Estância e Umbaúba.

Quando questionado sobre as eleições 2022, André enfatizou que ainda não é o momento para esse assunto, principalmente devido a pandemia da Covid-19, mas deixou claro que mantém conversas, porém não com a mesma intensidade.

“Estamos conversando. Está muito cedo para decisão. Deixa passar esse momento de pandemia, ai sim, decidiremos qual partido e cargo que iremos disputar. Está claro que Sergipe perdeu muito de seu reconhecimento (nível nacional), essa perda está clara. Não há essa decisão ainda”, afirmou.

Finalizando a entrevista, André Moura deixou registrada a sua gratidão ao povo de Sergipe, em especial do sertão do estado e destacou mais uma vez o seu compromisso com a população. “Nosso trabalho é voltado para melhorar a vida das pessoas, principalmente as mais carentes. Vou estar ao lado do agrupamento que for melhor para o estado de Sergipe. Hoje não sou oposição e nem situação. A minha missão é para ajudar o estado de Sergipe de forma republicana”, disse.

