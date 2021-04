EMSURB COMUNICA O NOVO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS EM ARACAJU









09/04/21 - 13:43:02

Por intermédio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), a Prefeitura de Aracaju está comunicando os permissionários dos mercados centrais e setoriais (bairros) o novo horário de funcionamento desses espaços de compras, que será modificado a partir de segunda-feira, dia 12.

Conforme estabelece o novo decreto municipal nº 6.422/2020 publicado nesta quinta-feira (8) no Diário Oficial do Município, os mercados passam a funcionar das 6h às 15h, por tempo indeterminado.

Para intensificar a informação, os fiscais da Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento da Emsurb também fixaram os comunicados nas paredes internas dos prédios.

Final de semana

Como o decreto manteve medidas já adotadas anteriormente, a empresa municipal prossegue com a mesma programação para os mercados, feiras, parques e orlas, no decorrer do final de semana (sábado e domingo):

Mercados

O mercado central Virgínia Franco e o setorial Milton Santos, no conjunto Augusto Franco, funcionam no sábado (10) até as 15h. No domingo, das 6h ao meio-dia.

Os mercados setoriais (Miguel Arraes, Carlos Firpo, Viana de Assis, Alcino Barros e Roberto Silveira) estarão abertos amanhã (10), até as 13h. Já no domingo funcionam das 6h às 12h.

Os mercados centrais Antônio Franco e Thales Ferraz estarão fechados nos dias 10 e 11.

Feiras livres

As feiras que normalmente acontecem no período da tarde e se estendem pela noite, continuam sendo antecipadas para o turno da manhã (6h às 12h).

Parques

Permanecem suspensas as atividades esportivas e de lazer no Parque Augusto Franco (Sementeira) e no Parque Poxim, durante os sábados e domingos.

Orlas

Os serviços de embarque de desembarque na Orla Pôr do Sol “Jornalista Cleomar Brandi” seguem suspensos nos dias 10 e 11, sábado e domingo.

O acesso à Praia do Viral e às demais praias do litoral da capital, seja por transporte terrestre ou náutico, está proibido no sábado (10) e domingo (11).

Foto: Ascom Emsurb