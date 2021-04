Energisa amplia canais de atendimento ao cliente. Autoatendimento no CEAC do Riomar









09/04/21 - 07:54:44

Prezando pela segurança e comodidade dos nossos clientes, a Energisa Sergipe oferece mais uma opção de atendimento em Aracaju. Os totens de autoatendimento permitem ao cidadão acesso mais fácil e rápido aos serviços da concessionária.

O novo equipamento encontra-se no CEAC do Shopping Riomar Aracaju e já está em funcionamento. Lá, o cliente pode solicitar pedidos como:

Religação

Troca de Titularidade

Segunda Via

Comprovante Cadastral

Pagamento de Conta

Parcelamento de faturas

“Para a Energisa Sergipe, é motivo de muito orgulho firmar parceria com o CEAC. Enxergamos a ação como um marco, pois estendemos nossa capilaridade e oportunizamos à sociedade sergipana acesso mais rápido, fácil e seguro aos serviços da companhia, combinado com a solidez e credibilidade das marcas do CEAC e Riomar”, afirma o coordenador de atendimento Wagner Alves.

Instalados nas principais agências do estado, os terminais possibilitam atendimento rápido, sem filas, gratuito e independente. A novidade também está disponível na agência do Siqueira Campos, em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e Itabaiana, mas a previsão é de que, em breve, seja implantada também em outros pontos de atendimento do estado. O objetivo é dar maior celeridade ao atendimento do cliente e avançar no caminho da digitalização do atendimento.

“A Energisa já possui um cronograma de ampliação dos serviços que serão ofertados aos clientes via totem. A previsão é que eles estejam disponíveis até dezembro de 2021”, afirma Wagner.

Canais de atendimento da Energisa:

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (079) 98101-0715

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 079 0196

