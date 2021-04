Estabelecimentos são notificados em fiscalização de combate à Covid-19









09/04/21 - 14:34:41

A Força-tarefa de combate à covid-19 prossegue com as fiscalizações com intuito de checar se os estabelecimentos estão cumprindo as resoluções e decretos estabelecidos pelo Governo do Estado. Em ações realizadas na quarta e quinta-feira, 7 e 8, ao total seis estabelecimentos foram notificados, três em cada dia.

Segundo a fiscal sanitária da Secretaria de Estado da Saúde, Michelli Rios, na quarta-feira a ação começou por volta das 19h. Durante a fiscalização, as equipes encontraram três estabelecimentos descumprindo a resolução. “Fomos aos bairros Industrial e Santo Antônio e encontramos três estabelecimentos abertos, sendo que conforme o decreto eram para estar fechados”, disse.

Na quinta, no bairro São Conrado e no conjunto Orlando Dantas foram inspecionados 15 estabelecimentos, três também estavam abertos após as 19h com cliente no local. De acordo com a Fiscal Sanitária, Camyla Nascimento, as ações seguiram a normalidade.

A Força-tarefa contou com órgãos do Governo do Estado. Além da Vigilância Sanitária estadual, estiveram presentes a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. Conforme a resolução, o toque de recolher no Estado foi prorrogado para o dia 15 de abril, com restrição na circulação de pessoas das 20h às 5h; na sexta-feira, sábado e domingo, das 18h às 5h.

Fonte e foto Ascom/SES