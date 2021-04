Fábio Henrique faz acordo político e irmão tem salário de 17 mil reais









09/04/21 - 05:17:03

Circula nas redes sociais desde o inicio da semana, a informação de que o deputado federal Fábio Henrique (PDT), conseguiu um cargo comissionado no Senado Federal, para seu irmão, Adilson Junior, com salário superior a 17 mil reais. Ele foi admitido no dia primeiro de março deste ano, pela terceira Secretaria do senado, que tem a frente, o senador Rogério Carvalho (PT). Além do alto salário, o primeiro contra cheque de Adilson ainda traz valores referentes a alimentação e diárias.

Fábio Henrique, derrotado na eleição do ano passado, em Socorro, teria garantido apoio a uma possível candidatura de Rogério Carvalho, ao Governo de Sergipe e, em troca, ganhou o direito de empregar o irmão, também derrotado na eleição para prefeito de São Cristóvão.

O deputado, é considerado um político “generoso” com seus familiares, mas sempre as custas do dinheiro público. Não faz muito tempo, sua esposa, a ex-deputada, Silvia Fontes, foi agraciada com um cargo em comissão no Tribunal de Contas de Sergipe, com um salário superior a 16 mil reais.

A atitude de Fábio repercutiu mal no estado, principalmente pelo fato do país atravessar uma crise sem precedentes. Pessoas passando fome, morrendo por falta de UTI, estados e Municípios falidos e Fábio Henrique pensando em eleições e usando o cargo para empregar parente com alto salário.