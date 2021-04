Fábio Henrique diz que não toma nenhuma decisão sem ouvir Edvaldo e torce para que ele seja candidato ao Governo









09/04/21 - 16:52:08

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) disse nesta sexta-feira (09) que não tomará nenhuma decisão em relação à candidatura majoritária de 2022, se antes ouvir o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT): “Tenho uma relação muito boa com Edvaldo”, disse e acrescentou: “torço que ele seja o candidato do bloco ao Governo do Estado”.

A declaração de Fábio Henrique é em razão da nomeação do seu irmão Adilson Júnior (PDT) para ocupar cargo de assessor parlamentar do senador Rogério Carvalho (PT), que não foi criada para acomodá-lo, porque porque a cargo existia e estava vago.

Segundo o deputado Fábio Henrique, “Adilson foi convidado por Rogério para ser assessor parlamentar, tido dentro da legalidade. Adilson não pode ser condenado a não trabalhar, pelo fato de ser meu irmão, ele tem a vida dele.” Insistiu que “não formei nenhum compromisso político para 2022, até porque não é momento para isso, sem falar que, qualquer decisão de apoio do partido deverá ser discutido com Edvaldo Nogueira”.

Fábio Henrique lembrou que o senador Rogério Carvalho (PT) integra a base aliada e ainda não existe candidato definido a governador do Estado. Acrescentou que, “quanto ao PDT, o único compromisso, neste momento, é com Ciro Ferreira Gomes para disputar a Presidência da República”.