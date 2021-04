Hospital São Lucas abre 20 leitos para Covid-19 em Aracaju









09/04/21 - 13:51:14

O Hospital São Lucas (HSL) abrirá nesta sexta-feira, dia 9 de abril, anexo hospitalar preparado para atendimento de pacientes com Covid-19. A nova estrutura terá sala de espera, 2 consultórios, 5 poltronas, 10 leitos de observação, 10 leitos de UTI e todas as áreas de apoio necessárias para funcionar dentro das exigências legais, de conforto e segurança.

O novo setor de atendimento covid-19 foi construído em tempo recorde e será entregue antes do prazo programado, graças ao trabalho incansável das equipes envolvidas, sob a coordenação do Eng. Diego Castro, a quem parabenizamos e agradecemos.

A estrutura funcionará como ampliação do hospital, estando conectada fisicamente, através de corredor, e permitindo o uso de toda a capacidade hospitalar de maneira integrada – exames, equipes especializadas e equipamentos. Os nossos clientes e seus familiares estarão, em verdade, dentro do Hospital São Lucas.

Importante destacar que a montagem desta área reforça o compromisso da nossa instituição de buscar alternativas para manter o atendimento à nossa comunidade. Juntamente com as demais medidas já adotadas, temos feito o máximo de esforço para permanecermos abertos.

No início da semana, já havíamos inaugurado uma ala de internação – 10 leitos – destinada a pacientes NÃO Covid, que somarão aos 20 novos leitos Covid, ampliando a capacidade de atendimento geral do hospital.

Gostaríamos ainda de agradecer às demais equipes envolvidas, pela dedicação e coragem de sempre dar o próximo passo, como sinal de esperança e superação. Também deixamos nosso muito obrigado aos nossos fornecedores, que assumiram grandes desafios para manter nossos estoques de insumos vitais, bem como ao apoio irrestrito da alta administração e setores corporativos da Rede D´Or, que colocaram à nossa disposição toda a assessoria e infraestrutura necessárias, para continuarmos cumprindo a nossa missão.

Por fim, todo esse esforço, por vezes sobre humano, de nada adiantará se não entendermos a gravidade dessa doença e não mudarmos nossos hábitos, com vistas a reduzir ou desacelerar a propagação do vírus. Dentro do melhor espírito humano, mantenham o máximo de isolamento possível, para que possamos, juntos, superar essa crise.

Fonte: Assessoria de Comunicação/HSL