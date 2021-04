Testes detectam maior contaminação entre jovens de 20 a 49 anos em Sergipe, diz Lacen









09/04/21 - 10:50:26

Mais de 13,1% dos casos confirmados, desde o início da pandemia da Covid-19 em Sergipe, são de idosos, principalmente a partir dos 60 anos. Após a vacinação contra a doença nessa faixa etária, a expectativa é os internamentos comecem a cair, diferente do que vem acontecendo com a população mais jovem, que ainda não foi vacinado e está mais suscetível à contaminação pelo novo coronavírus e suas variantes que transmitem a doença.

Nesta sexta-feira (09) o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), unidade da Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), informou estar aumentando os diagnósticos entre o público na faixa etária de 20 a 49 anos de idade. E que as pessoas na faixa etária de 20 a 49 anos de idade normalmente não cumprem com rigor os protocolos sanitários orientados pelos governos, como o uso obrigatório da máscara e o distanciamento social.

Segundo estatísticas do sistema de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial (GAL) do Lacen, no período de janeiro a março de 2021, os grupos de pessoas com maior evolução que contraíram o vírus estão concentrados na faixa etária de 20 a 29 anos (11.463), de 30 a 39 anos (12.637) e 40 a 49 anos (10.389).

Para se ter uma ideia, somados os três grupos de idade com maior carga viral, 53% são homens e 34% correspondem ao público feminino no início do ano de 2021, diferentemente do padrão observado em 2020 onde a maior incidência era em pacientes do sexo feminino.

O superintendente do Laboratório Central, farmacêutico bioquímico, Cliomar Alves, explicou que a mudança está associada às mutações do Sars-CoV-2.

“O vírus vem passando por diversas alterações em seu RNA e esse fato contribuiu para a ampliação do seu poder de contágio entre as pessoas nesses três meses de 2021”, observa acrescentando que, com as variantes de interesse P1, P2 e da variante inglesa (B.1.1.7) em Sergipe, o público mais jovem, vem sofrendo um maior impacto com os sintomas da Covid-19.

De 1° a 7 de abril de 2021, o Lacen registrou o recebimento de 4.157 amostras.

Por Aldaci de Souza

Com informações do Lacen

Foto: Governo de Sergipe