Pimentel solicita ao governador prioridade para autistas na vacinação contra Covid-19

09/04/21 - 13:27:24

Defensor dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Sergipe, o deputado estadual Luciano Pimentel solicitou ao governador Belivaldo Chagas nesta sexta-feira, 9, que os autistas tenham prioridade na vacinação contra Covid-19 em Sergipe.

“Conversei com o governador e, bastante sensível a essa causa, ele me informou que irá realizar via Secretaria de Estado da Saúde (SES) um levantamento do número de autistas que residem no estado para a partir daí viabilizar a inclusão das pessoas com TEA no grupo prioritário”, afirmou Luciano Pimentel.

Segundo o parlamentar, essa é uma preocupação dos pais e mães que relataram encontrar dificuldades para colocar em prática os cuidados preventivos que a pandemia exige, a exemplo da utilização da máscara, e que nem sempre são compreendidos por pessoas dentro do espectro.

“Estamos em diálogo constante com essas famílias e buscamos atender as demandas apresentadas por elas, pois sabemos que o autismo ainda é desconhecido por muitos e possui suas especificidades. No caso da vacinação, é uma reivindicação mais do que justa e prevista na Constituição Federal e na Lei Brasileira de Inclusão”, explicou o deputado, complementando.

“Vacinar o quanto antes essa parcela da população é uma forma de zelar pela vida de pessoas que interagem com o mundo da sua própria maneira, podendo apresentar resistência para adotar as medidas de prevenção e que, com isso, acabam se tornando mais propensas a contaminação pelo coronavírus”, salientou Luciano Pimentel.

De acordo com o deputado, a atenção do governador a essa pauta reafirma o compromisso do Governo de Sergipe com a imunização da população e atenção aos grupos que são considerados mais vulneráveis neste momento.

“A celeridade com que o governador Belivaldo Chagas nos deu uma resposta e assegurou que irá buscar a inclusão dos autistas é mais uma prova da seriedade com que o Governo de Sergipe está tratando a pandemia. O Poder Executivo Estadual está desempenhando um trabalho forte e alicerçado na ciência. Estou confiante que as pessoas com TEA serão vacinadas em breve e espero que logo todos os sergipanos sejam imunizados”, ressaltou Luciano Pimentel.

