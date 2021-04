População quilombola de Sergipe começa a ser vacinada contra a Covid-19









09/04/21 - 15:10:36

Foram distribuídas entre os municípios de Sergipe vacinas contra a Covid-19 para a imunização da população quilombola entre 18 a 59 anos, como estabelecido pelo Plano Nacional de Imunização. Os idosos quilombolas já foram vacinados segundo as faixas etárias já contempladas no programa de imunização desde janeiro desse ano.

De acordo com a enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira, esse é um grupo novo que nunca foi vacinado exclusivamente para campanha. “É a primeira vez que estamos trabalhando com esse grupo. Então, para poder nos informar a respeito da necessidade das doses, os municípios que possuem essa população estão realizando esse manejo segundo uma comparação com a base de dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)”, diz.

A origem dos quilombolas vem do passado, na época da escravidão no País, em que o povo negro se refugiava em terras distantes a fim de se esconderem e viverem em liberdade. E assim, essas terras ganharam o nome de quilombos. O tema quilombola entrou na pauta de políticas públicas do Governo Federal, a partir da Constituição Federal, de 1988.

Segundo a Base de Informações Geográficas e Estatísticas sobre Indígenas e Quilombolas – 2019, do IBGE, Sergipe possui 132 localidades quilombolas.

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde