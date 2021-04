População quilombola será 100% vacinada no município de Laranjeiras









09/04/21 - 17:52:07

A Prefeitura de Laranjeiras, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem seguindo à risca o calendário nacional de vacinação e já está imunizando os idosos na faixa etária de 65 anos por todo o município. Assim como, desde a última terça-feira, 6, iniciou a vacinação dos quilombolas da comunidade de Mussuca, que foram inseridos recentemente, como público prioritário.

Para vacinar os quilombolas, a Prefeitura recebeu 3.080 doses e, em breve, os profissionais de saúde estarão concluindo a imunização de toda a comunidade de Mussuca, já que, diariamente vem sendo realizadas ações de intensificação para acelerar o processo de imunização. “Nosso trabalho está sendo focado em aplicar o mais rápido possível as vacinas em todos os laranjeirenses. Dessa maneira é mais fácil barrar a contaminação do coronavírus”, disse a secretária municipal de Saúde, Gabriela Carvalho.

Ela esclareceu ainda que o município de Laranjeiras vem atingindo índices satisfatórios de imunização, porém, com a chegada de 3.080 doses na última terça-feira, 6, para a comunidade quilombola de Mussuca, ainda não houve tempo hábil para aplicar todas as vacinas destinadas aos quilombolas.

“É importante frisar que, desde a chegada da vacina, os nossos profissionais estão em campo, mas não houve tempo hábil para imunizar toda a população da Mussuca, ou seja, os números estão abaixo de 40% não por ineficiência de gestão, mas por uma questão de metodologia aplicada pela Secretaria de Estado da Saúde, que contabiliza as doses enviadas a cada município e, em seguida, contabiliza o número de doses aplicadas todos os dias”, afirmou Gabriela.

Ações de combate à Covid-19

Além de promover a ampla vacinação, a Prefeitura não descuida da prevenção e combate à Covid-19, seja com a testagem em massa, posto exclusivo para atender pacientes com síndromes gripais, fiscalização e orientação dos pontos comerciais e feira-livre, disponibilização de álcool a 70% nos espaços e órgãos públicos, entre outras.

“Estamos tomando todas as medidas e seguindo as recomendações das autoridades de saúde. Por isso, a população também precisa colaborar com o uso da máscara, obedecer o distanciamento e o isolamento social e continuar seguindo as normas de segurança, mesmo que já estejam vacinados”, enfatizou Gabriela.

ASCOM PML.