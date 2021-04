Prefeitura de São Cristóvão convoca 31 profissionais classificados no PSS da Educação









09/04/21 - 11:24:48

A Prefeitura São Cristóvão, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), convocou nesta sexta-feira, 31 candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado (PSS), Edital n° 02/2021.

A convocação contempla os candidatos dos seguintes cargos: Professor Substituto da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e os cargos de Executor de Serviços Básicos e de Manutenção. O resultado do PSS está disponível no site da Prefeitura (www.saocristovao.se.gov.br).

Os profissionais convocados deverão suprir demandas da rede municipal de ensino, por meio de contratação em caráter temporário, e precisam comparecer à Secretaria Municipal de Educação, no período de 12 de abril a 16 de abril de 2021, das 08h às 14h. A Semed está localizada na Rua Messias Prado, n° 79, Centro Histórico.

De acordo com a presidente da comissão do PSS, Angélica Menezes, os candidatos serão atendidos por meio de agendamento para que não haja aglomerações. “Estamos entrando em contato com os profissionais através de ligações e também via mensagem no whatsapp para fazer o agendamento”, informou.

Documentos

Os classificados deverão comparecer à Semed com a seguinte documentação:

– Cadastro de Pessoa Física-CPF; Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP, se possuir; Cédula de Identidade ou documento oficial com foto (CNH/profissional/passaporte);

– Título de Eleitor e último comprovante de votação/justificativa; Certificado de Reservista ou outro documento que comprove a quitação das obrigações militares, se do sexo masculino; Certidão de Casamento (se casado (a));

– Declaração Negativa de Acumulação de Cargo Público com Órgão da Administração Direta e Indireta, observadas as disposições contidas no art. 37, incisos XVI e XVII, todos da Constituição Federal (formulário emitido pelo Município a ser assinado no ato de entrega dos demais documentos);

– 02 (duas) fotos datadas e atualizadas, tamanho 3X4; No caso de candidato de nacionalidade portuguesa, documento comprobatório da igualdade de direitos e obrigações; Candidato de outra nacionalidade, documento comprobatório de nacionalização;

– Certidão de Antecedentes Cíveis e Criminais da Justiça Comum Estadual e Federal do Estado de Sergipe e do Estado em que o candidato teve domicílio nos últimos 05 (cinco) anos; Diploma ou certificado de conclusão de curso do cargo pretendido; Comprovante de residência.

Fonte e foto assessoria