PMA VACINARÁ OS IDOSOS DE 61 E 62 ANOS E COM SÍNDROME DE DOWN E AUTISMO

A Prefeitura de Aracaju avançará na campanha de vacinação contra a covid-19, com a inclusão dos idosos de 61 e 62 anos, e iniciará a imunização das pessoas com Síndrome de Down e das pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). A vacinação das novas faixas de idosos iniciará no domingo, 11, nas Unidades Básicas de Saúde e no drive-thru, instalado no Parque da Sementeira. Já a imunização das pessoas com Síndrome de Down e com Autismo será iniciada na próxima semana.

Para estabelecer as melhores estratégias na vacinação, a Secretaria Municipal da Saúde realizará, na segunda-feira, 12, reunião com as instituições que atuam junto às pessoas com Síndrome de Down e com as pessoas com Autismo. O objetivo é assegurar conforto e máxima organização na imunização deste grupo.

“Tanto a nossa gestão quanto eu, pessoalmente, temos respeito, cuidado e muito carinho pelas pessoas com Síndrome de Down e pelas pessoas com Autismo, então iremos realizar esta reunião para definir as estratégias e iniciar na próxima semana a vacinação de maneira segura e organizada, assim como tem sido até aqui o nosso trabalho. Estou muito feliz em podermos avançar a vacinação para estes grupos”, afirmou Edvaldo.

Idosos de 61 e 62 anos

Com o intuito de garantir a organização da campanha e a segurança do público, as faixas etárias foram subdivididas pelos meses de nascimento. Assim, no domingo, 11, receberão a primeira dose do imunizante os idosos de 62 anos, nascidos entre abril e setembro de 1958. Na segunda-feira, 12, será a vez dos idosos de 62 anos que nasceram de outubro de 1958 a março de 1959.

Já na terça-feira, 13, serão vacinados os idosos de 61 anos, nascidos entre abril e setembro de 1959. Para finalizar, na quarta-feira, 14, serão imunizados aqueles que têm 61 anos e nasceram de outubro de 1959 a março de 1960.

“É sempre muito gratificante poder anunciar novas faixas etárias e públicos da vacinação. Desta vez, começamos no domingo com os idosos de 62 anos e na terça com as pessoas de 61 anos. Estamos avançando de maneira significativa sobre os idosos, faltando pouco para concluir este grupo prioritário”, ressaltou Edvaldo.

Pontos de vacinação

Assim como nas etapas anteriores, o público priorizado poderá se dirigir às Unidades Básicas de Saúde e ao drive-thru do Parque da Sementeira. Para organizar o fluxo, no domingo serão disponibilizadas sete UBS’s: Augusto Franco (no conjunto Augusto Franco); Francisco Fonseca (bairro 18 do Forte); Edézio Vieira de Melo (bairro Siqueira Campos); José Calumby (bairro Jardim Centenário); Marx de Carvalho (bairro Ponto Novo); Anália Pina de Assis (conjunto Almirante Tamandaré); e Cândida Alves (bairro Santo Antônio). Neste dia, também será possível receber a vacina na Igreja Batista do bairro Orlando Dantas.

Já de segunda a quarta-feira, os idosos terão como opção as Unidades Básicas de Saúde, o posto itinerante, instalado no parque, e seis postos fixos. São eles: Cras João de Oliveira Sobral (bairro Santos Dumont); UBS Walter Cardoso; Estação Cidadania (bairro Bugio); Paróquia Sagrado Coração de Jesus (bairro Grageru); Colégio CCPA (bairro Grageru); e Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe (em frente a UBS Hugo Gurgel).

Ao mesmo tempo, a Prefeitura dará continuidade à vacinação dos profissionais de Saúde e dos profissionais de Segurança e Salvamento e Forças Armadas. Para estes grupos, a imunização ocorre no drive-thru do Parque da Sementeira e na Escola Municipal Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos. É preciso realizar um cadastro prévio no site da Prefeitura e aguardar o recebimento do código autorizativo.

