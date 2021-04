Projeto prevê criação do Dia Municipal de combate às drogas em São Cristóvão









Preocupado com a situação de jovens viciados em drogas, o vereador Neto Batalha (PP) apresentou um projeto de lei com objetivo de instituir o Dia Municipal de combate e prevenção à droga, álcool e tabaco em São Cristóvão. O PL 15/2021 prevê que o poder público promova campanhas educativas nas escolas e outras ações como palestras, seminários e conferências para debater o assunto com a sociedade em geral.

A intenção de Neto Batalha é que todo dia 26 de julho seja realizado um conjunto de ações para alertar, prevenir e conscientizar a população sobre os riscos causados à saúde pelo uso de drogas e entorpecentes.

Segundo o vereador, a prefeitura de São Cristóvão tem o dever de executar programas através das secretarias de Saúde e Educação para diminuir o número de viciados em toda região. “Minha tarefa é apresentar a ideia e convencer os colegas sobre a importância do projeto para o município. Caso seja aprovada nossa iniciativa, o poder público precisa agir, pois o assunto é sério e muitas famílias sofrem com esse mal”, alertou.

Batalhão da Restauração

Durante a sessão virtual, realizada nesta quinta-feira na Câmara de Vereadores, Neto destacou o trabalho desenvolvido pela turma do Batalhão da Restauração na cidade de São Cristóvão. Trata-se de um projeto do deputado estadual Capitão Samuel voltado para recuperação de dependentes químicos.

“Conheço de perto o projeto Batalhão da Restauração, e desde já me coloco a disposição como voluntário para ajudar nesta causa, inclusive estou disponibilizando meu telefone pessoal na internet para se alguém precisar eu mesmo intermediar no processo de tratamento”, declarou.

