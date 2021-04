RADIALISTA É CONDENADO POR CALÚNIA E DIFAMAÇÃO CONTRA A PREFEITA HILDA RIBEIRO









09/04/21 - 16:41:17

O radialista o Júnior Papito e a rádio Serigy foram condenados pela Justiça Especial de Lagarto, ao pagamento de 5 mil reais, e determinou a retirar a retirada imediata do conteúdo ofensivo contra a prefeita de Lagarto e Hilda Ribeiro, do YouTube.

O radialista é acusado de proferir agressões contra a prefeita Hilda Ribeiro e por conta disso a justiça entendeu que as críticas não foram exclusivamente políticas.

Para a juíza Camila da Costa Pedrosa Ferreira, as palavras de Júnior Papito, ditas na rádio Serigy, incitaram o ódio e instigaram ouvintes agredir a prefeita Hilda. “Não é porque as partes são pessoas públicas e ocupam cargos eletivos que dão o direito de quem quer que seja de atingir a moral delas”, disse a magistrada.

Com informações do jornalista Joedson Telles, do Universo Político