SES registra 829 novos casos de covid-19 e mais 25 óbitos









09/04/21 - 05:28:35

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quinta-feira, 8, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 829 casos e 25 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 181.312 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 3.693 morreram. Até o momento, 167.895 pacientes foram curados.

As 25 mortes foram: Um homem, 56 anos, de Pedrinhas, sem comorbidade; um homem, 64 anos, de Carira, com diabetes; um homem, 66 anos, de Santo Amaro das Brotas, com hipertensão e neoplasia; um homem, 96 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com cardiopatia; um homem, 68 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; uma mulher, 67 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 26 anos, do Campo do Brito, com síndrome de down; um homem, 45 anos, de Aracaju, com diabetes; uma mulher, 66 anos, de Rosário do Catete, com hipertensão; uma mulher, 36 anos, de Aracaju, com obesidade e hipertensão; uma mulher, 89 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 77 anos, de Aracaju, com hipertensão diabetes e Alzheimer; um homem, 49 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 38 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 48 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 72 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 70 anos, de São Cristóvão, sem comorbidade; uma mulher, 74 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 68 anos, de Tobias Barreto, com diabetes; uma mulher, 61 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 83 anos, de Nossa Senhora da Glória, com hipertensão; uma mulher, 63 anos, de Umbaúba, sem comorbidade; uma mulher, 85 anos, de Tomar do Geru, com hipertensão; uma mulher, 66 anos, de Laranjeiras, com doença hematológica; uma mulher, 65 anos, de Aracaju, com hipertensão, diabetes e obesidade.

Foram realizados 385.171 exames e 203.859 foram negativados. Estão internados 828 pacientes, sendo que no serviço público são 198 em leitos de UTI (adulto), seis na UTI neonatal/ pediatria e 204 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 408. Já nos leitos do serviço privado estão internados 171 pessoas na UTI adulta, dois na UTI neonatal/ pediatria e 247 em leitos clínicos, totalizando 420. São investigados mais 15 óbitos. Ainda aguardam resultados 3.130 exames coletados.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 238.606 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 228.227. Referente à segunda dose, foram distribuídas 139.420, sendo aplicadas 60.518 doses.