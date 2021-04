Shoppings Jardins e Riomar funcionam em horário diferenciado









09/04/21 - 09:33:36

Empreendimentos operam, de segunda a sexta-feira, até as 19 horas

Seguindo os decretos nº 40.815 de 7 de abril de 2021 do Governo do Estado de Sergipe e nº 6.422 de 8 de abril de 2021 da Prefeitura Municipal de Aracaju, os shoppings Jardins e RioMar continuam operando em horário reduzido.

Nesta sexta-feira, 9 de abril, os centros comerciais funcionam até as 19 horas e estarão fechados no final de semana, 10 e 11 de abril. Até o domingo, 11 de abril, os supermercados GBarbosa abrem das 7h às 19h no Shopping Jardins e das 8h às 19h no RioMar Aracaju.

A partir da segunda-feira, 12 de abril, os shoppings funcionam, de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h. Os supermercados abrem diariamente das 10h às 19h, inclusive aos sábados e domingos, com entrada de clientes permitida até as 18h30.

As plataformas Shopping Jardins Online e RioMar Aracaju Online seguem operando normalmente, com o serviço de delivery dos restaurantes funcionando também aos sábados e domingos.

As medidas podem ser revistas ou prorrogadas a qualquer momento, de acordo com as resoluções do Poder Público.

Para acolher as famílias com segurança, os shoppings mantêm a adoção de mais de 40 protocolos sanitários. Neste momento, o limite de acesso está restrito a 50% da capacidade dos empreendimentos. É importante que todos se atentem ao uso obrigatório da máscara durante a permanência nos malls, higienização das mãos, sinalizações de distanciamento social e limite de acesso aos espaços.

Atendimento online

Acessando os aplicativos (Android e iOS) ou os sites shoppingjardinsonline.com.br e riomararacajuonline.com.br, o consumidor encontra mais de 8 mil itens de diversos segmentos, como gastronomia, moda, calçados, acessórios, literatura, cuidados pessoais e tecnologia. As ferramentas Shopping Jardins Online e RioMar Aracaju Online atendem a todos os bairros de Aracaju e o frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 75.

Foto: Divulgação

Fonte: Grupo JCPM