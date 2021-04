SINCADISE E ENTIDADES DO SETOR PRODUTIVO REALIZAM ENTREGA DE CESTAS









09/04/21 - 15:29:55

Nesta sexta-feira, 09, o presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado de Sergipe, Breno Pinheiro França, participou da campanha “Comércio é ser Fraterno”, nas dependências do supermercado Megga Atacadista, na zona Sul de Aracaju. Além do Sincadise, participaram o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, também outras entidades do setor produtivo.

Na ocasião, foram distribuídas 250 cestas, as quais foram adquiridas no estabelecimento comercial, através da colaboração das instituições participantes. O objetivo da campanha solidária é ajudar a população sergipana que, devido à pandemia da COVID-19, sofre as consequências econômicas provocadas pela doença.

O presidente do Sincadise, Breno França, destacou a participação da entidade na ação. “Desde o primeiro momento, o Sincadise apoia essa campanha e se soma a várias outras ações tanto da iniciativa pública, quanto da iniciativa privada. Neste momento, onde a fome vem aumentando exponencialmente em todo o Estado, nada mais do que justo as empresas do comércio sergipano darem a sua parcela de contribuição para ajudar a amenizar a situação”, disse.

Ele também demonstrou interesse em expandir a ação a outros empresários do Estado. “Convido todos os empresários do comércio, da indústria, da agricultura, enfim, de todos os setores produtivos de Sergipe a se somarem a essa campanha, no intuito de amenizar a situação que a sociedade vem atravessando. Essa fase crítica da pandemia está assolando o nosso Estado e o nosso país”, falou.

Entre os receptores das doações estava a presidente do Sindicato dos Cabeleireiros e Similares Autônomos do Estado de Sergipe – Sindicab, Rosemaria Leite. O Sindicab foi contemplado com uma parcela das cestas básicas, as quais serão doadas aos profissionais da beleza que estão enfrentando dificuldades, devido ao avanço do coronavírus. O motivo da entrega das cestas foi a realização da campanha solidária que ela encabeçou, juntamente com a diretoria do sindicato.

“Quero dar meus parabéns pela ação maravilhosa. Eu, como presidente da entidade e representante dos profissionais da beleza, acho magnifico o ato de ajudar esta categoria que está precisando muito nesse exato momento. Só tenho a agradecer pela colaboração com a nossa campanha e dizer que estou muito feliz”, comentou.

Representando o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, estava o superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves, que parabenizou a ação dos sindicatos envolvidos e ressaltou a importância desta campanha para pessoas que estão passando por problemas neste período atípico. O sistema tem atuado diretamente desde o ano passado, em parceria com o Sincadise, arrecadando doações e distribuindo para várias instituições, através do Mesa Brasil Sesc.

“A Federação do Comércio, presidida por Laércio Oliveira, elogia com muitos bons olhos essa ação dos nossos sindicatos. Nós temos aqui o Sincadise, que capitaneia a campanha, junto com o Sindilojas, o Sincovese e o Sincomactintas. É muito bom ver o comércio junto, unido, para tentarmos resolver esse problema, que é a fome. Além disso, o slogan da campanha é muito bacana, pois fraternidade é o que estamos precisando neste momento tão difícil. Nesse momento é importante lembrarmos da responsabilidade social dos sindicatos e do Sistema Fecomércio, que tem atuado para combater os efeitos colaterais da pandemia, amenizando o sofrimento dessas pessoas que se encontram em dificuldades financeiras”, expressou.

A ação do Sincadise ao longo da pandemia distribuiu mais de 100 toneladas de alimentos, divididas em milhares de cestas básicas, em ações em parceria com o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Sindicab, empresas do comércio atacadista e distribuidor e empresários varejistas. As doações foram entregues a categorias como músicos, profissionais de eventos, profissionais da beleza, famílias em situação de vulnerabilidade social e entidades parceiras do Sincadise.

Por Marcio Rocha