SINDICATO DOS RADIALISTAS ELEGE NOVA DIRETORIA E ALEX CARVALHO O NOVO PRESIDENTE









09/04/21 - 18:46:11

O Sindicato dos Radialistas do Estado de Sergipe elegeu nesta sexta-feira (09) a nova diretoria após a eleição realizada durante todos todo o dia e que contou com a presença maciça dos profissionais na capital e no interior do Estado.

A chapa 1, encabeçada pelo radialista Alexsandro Santos Carvalho, obteve 154 votos dos 245 aptos a votar, e apenas um voto em branco.

A nova diretoria do sindicato terá a presidência de Alex Carvalho; vice-presidência Maria da Conceição dos Santos, tesoureiro será Antônio Fernando Cabral, primeiro secretário será Pedro Cláudio dos Santos Leite, 2º secretário Roberta Barbosa Andrade, diretor social Adel Ribeiro Nunes, primeiro suplente Dienis dos Santos Celestinos, segundo suplente Marilza bispo dos Santos e terceira suplente José Augusto de Oliveira Filho.

A nova diretoria será empossada no próximo dia 24 de maio.