TRÊS TRAVESTIS SÃO PRESAS SUSPEITAS DE AGREDIR E ROUBAR SUPOSTO CLIENTE









09/04/21 - 14:23:20

Policiais militares da 6ªCIPM prenderam no inicio da madrugada desta sexta-feira (09) três travestis suspeitas de agredir e roubar um indivíduo no Centro de Aracaju.

A ocorrência aconteceu por volta das 00:30h, quando os militares foram acionados pelo CIOSP para atender uma ocorrência em que três travestis haviam agredido e roubado um homem nas proximidades da praça da Catedral, em Aracaju.

No local, os policiais localizaram a vítima que se encontrava com ferimentos na região da face e relatou ter sido agredido com uma faca, teve seus pertences roubados, e oa suspeitas levaram a chave do veículo, aparelho celular e o valor aproximado de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais em espécie) e que as mesmas se evadiram do local.

Os policiais também localizaram uma testemunha que filmou o momento da ação das suspeitas.

Após visualizar o vídeos e verificar as características das envolvidas, os militares realizaram buscas na região e conseguiram localizar as três travestis que tentaram reagir à abordagem e com uma delas foi encontrada uma arma branca (faca).

A vítima reconheceu as autoras e os envolvidos foram encaminhados à Delegacia.

Com informações de Sandoval Noticias