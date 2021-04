TRT20 doa um caminhão-baú ao TRE-SE. Veículo será utilizado para transporte de equipamentos









09/04/21 - 08:04:32

Na tarde de hoje, 8/04/21, o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) oficializou a doação de um caminhão-baú para a Justiça Eleitoral do Estado de Sergipe. O presidente do TRE-SE, Des. Roberto Eugênio da Fonseca Porto, e o presidente do TRT20, Des. Fábio Túlio Correia Ribeiro celebraram a parceria.

O termo de doação foi formalizado pelas autoridades durante uma reunião virtual. O presidente do TRE-SE iniciou sua fala agradecendo a receptividade e o espírito de cooperação do dirigente da Justiça do Trabalho em Sergipe. “O caminhão, objeto da doação, será de grande valia para a Justiça Eleitoral, principalmente durante o período eleitoral”, afirmou o Des. Roberto Porto.

O presidente do TRT20 fez questão de elogiar o trabalho da Justiça Eleitoral de Sergipe. “Nas eleições de 2020 eu cronometrei o tempo decorrido entre a minha chegada na seção eleitoral e a conclusão da votação. No 1º turno levei 5 minutos e 27 segundos e, no 2º turno, em apenas 2 minutos e 17 segundos eu havia concluído meu voto. A agilidade no atendimento é digna dos mais efusivos elogios”, disse o Des. Fábio Túlio.

Segundo o diretor-geral do TRT20, Thadeu Matos Henriques Nascimento, “na Justiça do Trabalho o caminhão era utilizado para transportar insumos para as varas do interior. Contudo, em virtude da nova formatação implementada nas contratações, a entrega desses insumos agora são de responsabilidade da própria empresa fornecedora. O veículo estava sem uso e se desgastando com o tempo. Certamente a Justiça Eleitoral fará bom uso do caminhão”, pontuou o diretor do TRT20.

Thadeu Nascimento acrescentou que a parceria entre os órgãos públicos, notadamente entre os órgãos do Poder Judiciário, é de fundamental importância, especialmente diante da escassez recursos financeiros, materiais e humanos. Lembrou ainda que a parceria entre as instituições TRE-SE e TRT20 vem de longa data e citou o compartilhamento de pessoal da área médica para a composição de juntas periciais.

Participaram da reunião, além dos presidentes do TRE-SE e do TRT20, os servidores Rubens Lisboa (diretor-geral do TRE-SE), Thadeu Nascimento (diretor-geral do TRT20), Hélio Leão (coordenador de material e patrimônio do TRT20) e Ricardo Ribeiro (assessor de comunicação do TRE-SE).

Fonte e foto acessaria