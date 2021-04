Unit prorroga data de inscrição para os Programas de Pós-graduação









09/04/21 - 07:22:35

Interessados pelas qualificações oferecidas pelos cursos de mestrado e doutorado da Unit têm até o dia 11 de abril para participar do processo seletivo.

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Unit prorrogou a data para as inscrições dos candidatos aos cursos de mestrado e doutorado deste ano. Os interessados têm até o próximo dia 11 de abril para realizar as inscrições entre os cinco programas de mestrado e doutorado – sendo quatro com doutorado de nota 5 avaliado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o que significa nível de excelência nacional, nos Programas de Pós-graduação em Engenharia de Processos, Biotecnologia Industrial, Educação e Saúde e Ambiente.

O processo seletivo para todos os Programas de Pós-graduação da Unit é realizado, exclusivamente, de forma online em https://www.unit.br/ppg.

PPED

Para o Programa de Pós-graduação em Educação (PPED) da Unit são ofertadas 25 vagas para o curso de mestrado e 13 vagas para o curso de doutorado. Para o curso de doutorado, outros períodos de inscrição poderão existir caso ainda haja vagas remanescentes. O PPED conta com duas linhas de pesquisa: Educação e comunicação e Educação e formação docente.

PBI

No Programa de Pós-graduação em Biotecnologia (PBI) da Unit são trabalhadas duas linhas de pesquisa: a Prospecção e conversão de produtos vegetais e animais da região nordeste e a Microbiologia aplicada para o desenvolvimento da região nordeste. Para a seleção dos candidatos aos cursos do PBI são destinadas 10 vagas para o curso de mestrado e 10 vagas para o curso de doutorado.

PEP

Para o Programa de Pós-graduação em Engenharia de Processos (PEP) da Unit, atualmente, destinam-se duas linhas de pesquisa: Uso e transformação de recursos minerais e energéticos e Uso e transformação de recursos agrícolas. Estão sendo ofertadas 32 vagas para o curso de mestrado e 23 vagas para o curso de doutorado do PEP.

PPGD

O Programa de Pós-graduação em Direito (PPGD) oferece 30 vagas para o curso de mestrado e 8 vagas para o único curso de doutorado da área em Sergipe. O PPGD destina-se às duas linhas de pesquisa: Direitos humanos, novas tecnologias e desenvolvimento sustentável e Direitos humanos na sociedade.

PSA

Já o Programa de Pós-graduação em Saúde e Ambiente (PSA) da Unit possui três linhas de pesquisa: Ambiente, desenvolvimento e saúde; Enfermidades e agravos de impacto regional e a Biodiversidade e saúde. Neste, são ofertadas 20 vagas para o curso de mestrado e 15 vagas para o curso de doutorado.

