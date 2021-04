Valadares Filho confere obras do Centro de Reabilitação e Qualidade de Vida em Simão Dias









O ex-deputado federal e presidente estadual do PSB, Valadares Filho, esteve no município de Simão Dias nesta sexta-feira, 9, para conferir o andamento das obras do Centro de Reabilitação e Qualidade de Vida (CRQV) que está sendo construído pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Erguido com recursos oriundos de emendas parlamentares que somam cerca de R$ 8 milhões, o CRQV deve ser entregue para população no dia 10 de julho deste ano.

“É mais uma obra que está ganhando forma em nosso estado através de emendas destinadas por mim e pelo ex-senador Antônio Carlos Valadares. Fiquei bastante impressionado com toda estrutura e reconheço a importância dessa parceria com UFS para o desenvolvimento da região. Em breve será mais um espaço de referência em saúde e educação para Sergipe, que beneficiará toda cadeia econômica do centro-sul”, afirmou Valadares Filho.

Com uma área de 2.373,52 m², o CRQV de Simão Dias contará com serviços integrados de reabilitação em diversas áreas (Medicina, Fisioterapia, Nutrição, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional). Além disso, será ofertada uma linha de cuidado que abrangerá o atleta de alto rendimento, com uma eficiente e eficaz infraestrutura, que auxiliará no cuidado integral do atleta.

Acompanharam a visita o prefeito Cristiano Viana, secretários municipais e vereadores.

