Vereador se reúne com o presidente da Comissão e Direito da Pessoa com Deficiência da OAB









09/04/21 - 12:06:37

Na tarde desta quinta-feira, 8, o vereador da capital sergipana, Sgt. Byron Estrelas do Mar (Republicanos), reuniu-se com o novo presidente da Comissão de Acessibilidade e Direito da Pessoa com Deficiência, Felipe Souza, para colocar o mandato à disposição do órgão de assessoramento da Ordem dos Advogados do Brasil/SE e discutir sobre temas de interesse social voltados à área.

O encontro serviu para tirar dúvidas e até articular pautas consideradas verdadeiros entraves da sociedade no âmbito da acessibilidade e direitos da população com deficiência. De acordo com o parlamentar, a atuação da Comissão é muito importante para a defesa e garantia dos direitos dos cidadãos.

“Hoje, pela conversa, já pudemos notar o quanto será bacana para o mandato manter o constante diálogo com a Comissão. Queremos levar as pautas que precisam de uma atenção especial para o debate e encontrar resoluções para os problemas que afetam esse público. Sem dúvida, a Comissão será um importante instrumento para sinalizar e, obviamente, cobrar avanços na área”, avaliou Byron.

Há pouco mais de um mês à frente do da Comissão, Felipe agradeceu pela procura e se comprometeu em se somar na luta por mais inclusão social das pessoas com deficiência de Aracaju. “Estamos arrumando a casa, mas aproveito para dizer que estou à disposição de vocês. O que precisar e for da nossa competência, não mediremos esforços. Precisamos nos somar para fortalecer a defesa dos direitos dos cidadãos com deficiência e melhorar as questões relacionadas à acessibilidade não só em Aracaju, mas em todo o estado”, reforçou.

Por Pábulo Henrique, assessor de imprensa