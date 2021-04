BNB lança Crediamigo Digital e agiliza atendimento ao cliente em tempos de pandemia









10/04/21 - 09:42:35

– Crediamigo Digital é a nova estratégia que o Banco do Nordeste lançou, nesta sexta-feira, 9, visando deixar mais ágil a experiência dos clientes do maior programa de microfinanças da América do Sul.

Dentre as principais funcionalidades da plataforma Crediamigo Digital, que agregam mais praticidade ao atendimento e evitarão o deslocamento do cliente às agências e às unidades do BNB, destacam-se a inclusão do Pix/QR Code no App Crediamigo, o WhatsApp Crediamigo e a Assinatura Eletrônica.

A apresentação das inovações ao público foi feita por meio de evento on-line, realizado a partir da sede da empresa, em Fortaleza, obedecendo aos protocolos sanitários e transmitido pelo canal do Banco do Nordeste no Youtube.

Para o presidente do BNB, Romildo Rolim, “o Crediamigo Digital é um esforço do Banco no sentido de atender de forma ágil as necessidades do cliente do programa, incorporando funcionalidades que oferecem segurança e ao mesmo tempo criam a comodidade do não deslocamento, o que, em tempos de pandemia, é um relevante diferencial”.

Funcionalidades

A Assinatura Eletrônica, por exemplo, permitirá aos clientes do Crediamigo, sem sair de casa ou do local de seu negócio, selecionar a operação de crédito no App Crediamigo e assinar contratos de empréstimos de operações individuais ou em grupo. Por meio remoto, o cliente visualizará a lista de documentos a serem assinados, concluindo com a assinatura eletrônica do contrato.

Já o WhatsApp Crediamigo, que terá um único número para todos os estados (85.9973-0700), possibilitará ao cliente acessar o chatbot ou interagir com os agentes do programa por meio da ferramenta chat, agilizando o atendimento de forma virtual. Oferecerá, ainda, condição para o cliente confirmar propostas de renegociação e tirar dúvidas sobre crédito, pagamentos, conta corrente, cartão de débito, internet banking, além de link para baixar o App Crediamigo.

O App Crediamigo passa também a contar com a funcionalidade Pix/QR Code. Isso integrará o Crediamigo às transações instantâneas, 24 horas por dia, em qualquer dia da semana, durante os 365 dias do ano, por intermédio do cadastro de uma chave (e-mail do cliente, CPF ou chave aleatória). Gratuitas, as transações por meio do Pix são processadas pelo Banco Central e protegidas por segurança bancária.

