Em menos de 24h da chegada das vacinas, SES começa a distribuição para os municípios









10/04/21 - 09:07:48

A logística de distribuição de vacinas implantada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), possibilita a entrega do imunizante às regionais de saúde em menos de 24 horas depois da chegada da nova remessa ao aeroporto de Aracaju. Nesta sexta, 9, no final da tarde, chegou em Sergipe o décimo segundo lote de vacinas contra a Covid-19. São 22.750 doses da Astrazeneca e 18 mil da Coronavac, totalizando 40.750 doses.

Com a chegada dos imunizantes ao Centro de Distribuição da SES, a equipe logo começou o processo de conferência e separação das doses destinadas a cada um dos 75 municípios sergipanos. Os municípios mais próximos da capital, que compõem as regiões de Nossa Senhora do Socorro e Aracaju, fazem a retirada diretamente na SES. Para as regiões de Estância, Itabaiana, Lagarto, Propriá e Nossa Senhora da Glória, a entrega é feita através de caminhões refrigerados.

Com essa nova remessa será possível ampliar a vacinação para idosos de 65 e 66 anos, primeira dose para profissionais das forças de segurança e salvamento, segunda dose para idosos e trabalhadores da saúde. Este lote de vacinas será destinado, também, para pessoas que têm Síndrome de Down e Autistas, a partir dos 18 anos.

A secretária, Mércia Feitosa, destaca o empenho dos profissionais da SES na agilidade do processo de distribuição dos imunizantes. “Nossos profissionais trabalham com muito empenho para que as vacinas cheguem logo aos municípios, inclusive já pactuamos com os gestores municipais que, a cada lote recebido, a vacinação seja efetivada em até uma semana. Isso garante uma maior proteção para as pessoas que são mais vulneráveis à exposição e agravamento da Covid-19”, ressaltou.

Foto: Ascom/SES