Fundat recebe currículos para novas vagas de emprego em Aracaju









10/04/21 - 08:25:45

A Prefeitura de Aracaju, por meio das ações de empregabilidade desenvolvidas pela Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), anuncia novas oportunidades de emprego para os aracajuanos que estão em busca de um espaço no mercado de trabalho. No total, são oito vagas destinadas às funções de vendedor comercial externo, soldador e porteiro, esta última voltada para pessoa com deficiência (PCD).

Os interessados em se candidatar às vagas, devem comparecer à sede da Fundat, portando RG e o currículo. Também é possível se candidatar, por meio do telefone, (79) 9 9132-1200,e fornecer as informações solicitadas.

A sede da Fundação está localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 09h às 15h. Para mais informações, é só ligar para (79) 3179-1331.

Pré-requisitos

Vendedor Comercial Externo

Pré-requisitos: ensino médio completo e experiência na área

Soldador

Pré-requisitos: ensino fundamental completo e experiência na área

Vaga de emprego para Pessoa com Deficiência (PCD)

Porteiro

Pré-requisitos: ensino fundamental completo e experiência na área

Ascom Fundat