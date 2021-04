BELIVALDO CHAGAS CRITICA AGRESSÕES DE BOLSONARO AO MINISTRO DO STF









10/04/21 - 08:20:36

O Consórcio Nordeste, composto pelos governadores da região, emitiu uma nota nesta sexta-feira (09) em repúdio ao ataque do presidente Jair Bolsonaro ao ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que determinou ao Senado a abertura da CPI da Pandemia.

A comissão investigará a omissão do governo federal no combate à Covid-19. Luís Roberto Barroso cumpriu a Constituição Federal ao atender a um pedido dos senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Jorge Kajuru (Cidadania-GO), pela instalação da CPI da covid.

O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), que também assinou a nota, condenou as agressões verbais do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), ao Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal.

Leia a nota completa dos governadores do Nordeste:

NOTA OFICIAL

Nós, governadores do Nordeste, vítimas recorrentes de ataques injustificáveis promovidos pelo Presidente da República, vimos tornar público o nosso repúdio à sua mais nova agressão, que agora escolhe também o Ministro Luís Roberto Barroso e o Supremo Tribunal Federal como alvos da sua postura virulenta e destrutiva.

É absolutamente inaceitável ver o nosso país enfrentar uma crise tão profunda, que tem provocado tantas perdas, em meio à insana tentativa de criar falsas guerras, sem argumentos, apenas falácias e acusações vazias, além de destemperadas.

A nossa luta é pela vida e a superação de um quadro gravíssimo, que vem se transformando em tragédia. Não pode existir outro foco que não seja a união de esforços em torno de soluções.

O país precisa de uma ação coordenada e solidária, não de omissões e desorientações.

O Brasil precisa dos cuidados, da ciência, da orientação correta, da vacina. Infelizmente, enquanto lutamos para imunizar as pessoas, não estamos imunes ao descontrole e à inação de quem lidera o governo federal, diariamente fomentando e acentuando novas crises, sem foco na principal: a pandemia.

Não se pode jogar com a vida, fazer dela objeto de meros discursos em busca de isenção.

O Brasil merece e exige respeito.

Nordeste do Brasil, 09 de abril de 2021”.

Assinam a nota Belivaldo Chagas (SE), Wellington Dias (PI), Renan Filho (AL), Rui Costa (BA), Camilo Santana (CE), Flávio Dino (MA), João Azevedo (PB), Paulo Câmara (PE) e Fátima Bezerra (RN).