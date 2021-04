GOVERNO DISTRIBUI NOVA REMESSA DE VACINAS NESTE SÁBADO E AMPLIA GRUPOS









10/04/21 - 06:50:17

Novas doses serão distribuídas para as cinco regionais de saúde em menos de 24 horas após o recebimento

Sergipe recebeu nesta sexta, 09, mais um lote de vacinas contra a Covid-19. A remessa conta com 22.750 doses da Astrazeneca e 18 mil da Coronavac, totalizando 40.750 doses. A logística de distribuição da Secretaria de Estado da Saúde (SES) acelerou o processo e, em menos de 24 horas, as vacinas serão distribuídas para as cinco regionais de saúde para que os municípios possam, imediatamente, retirar as suas doses.

Com essa nova remessa será possível ampliar a vacinação para idosos de 65 e 66 anos, primeira dose para profissionais das forças de segurança e salvamento e segunda dose para idosos e trabalhadores da saúde. A remessa de vacinas será destinada também para pessoas com Síndrome de Down e autistas, a partir dos 18 anos.

A secretária da Saúde, Mércia Feitosa, destaca a logística da SES na distribuição de vacinas. “Estamos dando prioridade máxima à distribuição de imunizantes aos municípios no menor espaço de tempo possível. Já pactuamos com os gestores municipais que, assim que as doses chegam, devem ser aplicadas em até uma semana. Tudo para que a gente possa vacinar o máximo de pessoas com o que temos disponível, no menor espaço de tempo”, destacou.

Este é o 12º lote de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. Desde o dia 18 de janeiro os imunizantes começaram a chegar a Sergipe, totalizando 399.680 doses. Com mais essa remessa, o estado passa a contar com 440.430 doses.

Informações e foto SES