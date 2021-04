PC PRENDE EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS NO MAMEDE PAES MENDONÇA









10/04/21 - 08:38:12

Equipes da Divisão de Narcóticos (Denarc), da Delegacia Regional de Itabaiana, prenderam em flagrante Jhonata Santos de Souza, conhecido como “Léca”. Ele foi detido na tarde dessa sexta-feira, 9, no momento em que repassava entorpecente para um usuário no bairro Mamede Paes Mendonça.

De acordo com o delegado Khertton Rafael, o suspeito estava sendo investigado pelo envolvimento com um grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas no povoado Flechas.Na ação policial, foram apreendidos 1kg de maconha, cocaína e R$ 800 em notas fracionadas.

Além desse material, o suspeito estava em posse de um veículo, o qual ele comprovou a origem. A ação policial contou com o apoio da equipe da unidade policial e do delegado recém-empossado João Victor Agra. O investigado já encontra-se à disposição da Justiça.

Fonte e foto SSP