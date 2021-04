São Cristóvão suspende vacinação nos pontos de fixos neste sábado, 10









10/04/21 - 09:55:53

São Cristóvão suspende o funcionamento dos pontos fixos de vacinação contra a covid-19 deste sábado (10), localizados na praça da Matriz (Centro Histórico) e na Praça do Loreto (bairro Eduardo Gomes). Esta suspensão ocorre devido à finalização do estoque das vacinas de primeira dose.

A secretaria de saúde do município já utilizou 98% das 6483 doses recebidas até o momento e aguarda o recebimento de novas doses das vacinas vindas da secretaria de estado da saúde (SES) para reabrir os pontos fixos na próxima segunda-feira (12). A previsão é que sejam recebidos novos lotes neste sábado (10).

O município continua aplicando as segundas doses das vacinas em domicílio e nos drives thrus. Atualmente as equipes de saúde estão vacinando os idosos da faixa etária de 65 anos ou mais, e a mudança dessa faixa etária dependerá exclusivamente da quantidade de doses recebidas nos próximos dias.

A divulgação da nova faixa etária e as estratégias de vacinação adotadas pelo município são divulgadas no portal e redes sociais oficiais da prefeitura.

Drives thrus de segunda dose

Mesmo com a suspensão dos pontos fixos de vacinação neste sábado, os drives thrus de segunda dose funcionarão normalmente nos próximos dias. Os drive thrus serão montados em 3 pontos estratégicos da cidade, em dias diferentes, e funcionarão com aplicação exclusiva da segunda dose das vacinas. O primeiro deles acontecerá neste sábado (10), na Praça do Rosa Elze, das 8h às 12h. Para se vacinar, o idoso deve apresentar identidade, cartão SUS ou CPF, comprovante de residência de São Cristóvão e o cartão de vacinação da covid-19.

Confira os locais dos drives thrus de segunda dose:

Sábado (10) na Praça do Rosa Elze, das 8h às 12h (Se vacinam nesse dia quem recebeu a primeira dose no dia 20/03 na Praça do Rosa Elze).

Quarta (14) na praça da Matriz, das 8h às 16h. (Se vacinam nesse dia quem recebeu a primeira dose no dia 24/03 na Praça São Francisco).

Sábado (17) no SergipeTec (próximo à UFS), das 8h às 12h. (Se vacinam nesse dia quem recebeu a primeira dose no dia 27/03 no Sergipetec).

Quem tiver dúvidas poderá buscar mais informações no whatsapp do coronavírus da prefeitura: 79 9 9883-6201.

Fonte: Prefeitura de São Cristóvão