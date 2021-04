VALMIR DE FRANCISQUINHO: PARA SER CANDIDATO, QUERO O APOIO É DO POVO









10/04/21 - 07:05:54

Ex-prefeito de Itabaiana concedeu entrevista à Sertão FM na cidade de Porto da Folha, que fica localizada às margens do Rio São Francisco

Na tarde desta sexta-feira, 9, o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), concedeu entrevista à Rádio Sertão FM, durante o programa apresentado pelo radialista Cleiton Santos. Na emissora, localizada no município de Porto da Folha, o administrador, acompanhado do seu filho, o deputado estadual Talysson de Valmir, e do prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, ambos do também do PL, levantou a bandeira do combate à seca, através de uma revitalização na encanação da DESO e da construção da adutora do Xingó.

“Eu não tenho nada contra ninguém, tenho um excelente relacionamento com todos os que gerem o nosso Estado. No entanto, sei que há uma necessidade muito grande nessa região de água, que é um bem essencial e um direito de todos”, destacou Valmir ao ser questionado sobre um problema secular do município e de toda região, que é a falta de água constante.

Para Valmir de Francisquinho, o que é fundamental para a resolução definitiva desse sofrimento que atinge à população é levar em consideração a necessidade de se modernizar a rede de abastecimento. “Os canos da DESO nesta região constantemente rompem, pois são construídos de RPVC, um material frágil de fibra de vidro que não aguenta muita pressão. É preciso que uma revitalização seja feita”, destacou o ex-prefeito itabaianense, reforçando ainda a necessidade de se investir cada vez mais na DESO, tanto na equipe de profissionais, como em atualização tecnológica.

Outro ponto avaliado por Valmir como necessário para acabar com a falta de água nas comunidades do Alto Sertão sergipano é investimento em infraestrutura de ponta. “É inadmissível que cidades que estão localizadas às margens do Rio São Francisco, que é uma das maiores bacias hidrográficas do país, sofram com a falta d’agua. O Canal de Xingó de Alagoas foi construído há cinco anos, enquanto Sergipe ainda engatinha nesse sentido”, alertou Valmir.

Como referência de que é possível se realizar ações efetivamente resolutivas na questão do abastecimento de água, ele citou a experiência aplicada no município que administrou. “Em Itabaiana eu resolvi a falta d’agua em povoados. Levei o Sistema Municipal de Abastecimento para essas comunidades de forma gratuita, sem a interferência da DESO. Fui o prefeito que mais perfurou poços artesianos em comunidades, para servir a todos os moradores”, enfatizou.

Ao final da entrevista, questionado sobre as eleições de 2022, Valmir novamente foi enfático ao garantir que não discute política nesse momento por considerar um desrespeito à população, que vive a tragédia da pandemia da Covid-19. “É com isso que temos que nos preocupar agora”, destacou. Mas o locutor Cleiton Santos insistiu na pergunta se ele seria candidato a governador. Valmir, com bom humor, devolveu a pergunta. “Cleiton, se você fosse ser candidato a governador, quem você desejaria que lhe apoiasse?”. O apresentador, entre risos, devolveu: “eu queria o apoio de Valmir de Francisquinho!” Nesse momento, já quase no final da entrevista, Valmir foi direto ao ponto: “já eu, para ser candidato a qualquer coisa, quero o apoio é do povo. Mas, reforço que não estou preocupado com 2022 e nem discuto política nesse momento”, encerrou Valmir de Francisquinho.

Por Anderson Christian

Foto assessoria