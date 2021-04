VEM AÍ MAIS UMA EDIÇÃO DO OBSCOM VIRTUAL, A PRIMEIRA DE 2021









10/04/21 - 06:50:43

Com dois dias de evento, o Observatório de Comunicação – Obscom – do semestre 2021/1 estará disponível para todos no canal do YouTube da Unit.

O primeiro Observatório de Comunicação – Obscom – Virtual de 2021 vai acontecer nos sábados 10 de abril, com a temática ‘Cinema, Educação e Direitos Humanos’ e em 29 de maio sobre ‘A Produção de Conteúdos em Novas Mídias’, a partir das 9h, sempre no canal do YouTube da Universidade Tiradentes. O evento é voltado para estudantes e profissionais da comunicação.

O debate sobre Cinema, Educação e Direitos Humanos deste sábado, 10, contará com a presença da coordenadora do Projeto 70 Olhares sobre Direitos Humanos (RJ), Drica Carneiro e da coordenadora de Projetos ICEM/MPC (RJ), Tatiana Maciel.

“Os temas abordados se mostram cada dia mais necessários nos debates da Comunicação Social e na formação dos profissionais da área. Com mais este evento será possível promover e intensificar essas discussões sobre Cinema, Educação e Direitos Humanos na vida de estudantes e profissionais”, pontua a coordenadora pedagógica dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Unit, professora Valéria Bonini.

Para garantir certificado de participação de cada dia do Obscom virtual, o interessado precisa realizar inscrição via Magister, clicando na aba Extensão e posteriormente no Evento selecionado. O documento será emitido de forma virtual.

Por Stefânia Leal e Raquel Passos com informações da organização do evento