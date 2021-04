ATENDIMENTOS NA ORTOPEDIA DO HUSE REDUZIRAM 33 % NO PRIMEIRO TRIMESTRE









11/04/21 - 06:49:14

A colaboração da população no tocante às medidas restritivas e a importância do respeito a essas ações para não superlotar as portas dos hospitais com outros casos que não sejam relacionados ao coronavírus, já mostram resultados positivos. Prova disso foi a redução de 33,89% no número de atendimentos no setor de ortopedia do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho, nos três primeiros meses deste ano (janeiro a março de 2021), se comparado ao mesmo período do ano passado.

Em meio à pandemia da Covid-19, o setor registrou 1.934 atendimentos no primeiro trimestre deste ano, contra 2.925 no mesmo período do ano anterior. Os benefícios dessa queda podem ser refletidos em corredores vazios, mais qualidade no atendimento e conforto ao profissional que não fica sobrecarregado durante os plantões. De acordo com o superintendente do hospital, Walter Pinheiro, uma soma de fatores e planejamento contribuíram para essa redução no número de atendimentos na ortopedia.

“Não existe resposta simples para problemas complexos, então, a soma de vários fatores ajudaram para essa redução como, por exemplo, a conscientização das pessoas quanto ao cumprimento dos decretos, o planejamento para regulação da porta do hospital para atendimento ao que é do perfil de urgência, além do toque de recolher que tem reduzido muito esses números principalmente nos finais de semana”, detalhou o superintendente.

A Área de Catástrofe, o corredor da Área Verde Trauma e da Sutura, viviam lotados de pacientes internados, aguardando as suas cirurgias, exames ou transferências para outras unidades hospitalares. Hoje, vazios, eles revelam que o trabalho está dando certo e que deve continuar. Para o paciente um conforto a mais na hora do tratamento.

“Estou satisfeito com o atendimento que recebo aqui no hospital. Faço exames de tomografia, raio x, laboratório e sem problemas nem demora, só tenho que agradecer. Já fiquei com meu irmão internado aqui e mudou muito o atendimento”, disse o eletricista Marcos Leal Silva, 39, que sofreu um acidente motociclístico.

