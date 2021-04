CONFIRA AQUI O CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO PARA IDOSOS DE 61 E 62 ANOS EM ARACAJU









11/04/21 - 10:19:26

CONFIRA AQUI O CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO PARA IDOSOS DE 61 E 62 ANOS EM ARACAJU

Neste domingo (11), terá início a vacinação dos idosos de 62 anos. Haverá, também, a continuidade da vacinação dos profissionais de saúde acima de 40 anos e dos agentes das Forças Armadas, de segurança e de salvamento.

Também vai iniciar a imunização das pessoas com Síndrome de Down e das pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), mas o calendário ainda será divulgado.

A vacina está sendo aplicada no drive-thru no Parque da Sementeira, das 8h às 17h; nas UBSs Augusto Franco (Conjunto Augusto Franco), Francisco Fonseca (18 do Forte), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), José Calumby (Jardim Centenário), Marx Carvalho (Ponto Novo), Anália Pina de Assis (Almirante Tamandaré), Cândia Alves (Santo Antônio) e no ponto de apoio na Igreja Batista do Orlando Dantas, das 8h às 16h.

Pontos de vacinação