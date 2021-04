Em 2020 cerca de 900 mulheres foram diagnosticadas com sífilis









Aracaju registrou, em 2020, cerca de 900 casos de mulheres com diagnóstico de sífilis. Pelo menos 500 crianças nasceram com a infecção adquirida durante a gestação ou no parto. Os números foram apresentados pelo médico Almir Santana, coordenador do Programa Estadual de DST/Aids, durante a live de encerramento da série “Mulheres que inspiram”, promovida pela Universidade Tiradentes.

“Muitas vezes isso acontece porque o pré-natal não foi feito corretamente ou, em caso de diagnóstico, o tratamento não foi feito”, esclarece.

Em uma conversa franca e direta, o Dr. Almir chamou a atenção das mulheres que planejam engravidar. “Antes disso façam os exames, junto com os parceiros, porque o diagnóstico do homem é importante”.

O médico com especialização em saúde pública alertou para a perigosa combinação entre cigarro e anticoncepcional. “Há risco de aumento de varizes, distúrbios circulatórios e de infarto”.

Com foco na saúde da mulher, a palestra abordou ainda métodos contraceptivos e violência.

“A violência não é somente aquela que causa escoriações. Quando a mulher aceita ter uma relação sexual, sem vontade, isso também é violência. A mulher precisa se cuidar. A camisinha ainda é o método mais eficaz para evitar uma gravidez e seguro contra as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)”, explicou o médico.

Dados apresentados pelo especialista que há 40 anos acompanha os casos de AIDS no Estado indicam que, há alguns anos, a proporção de homens infectados pelo vírus HIV era de 16 homens para uma mulher. Hoje, a relação é de 2 homens para uma mulher.

“O autocuidado é fundamental para os dois lados. Toda pessoa sexualmente ativa, deveria fazer o teste pelo menos uma vez ao ano, casada(o) e solteira(o), sem exceção. O diagnóstico precoce é importante para o início imediato do tratamento e, consequentemente, mais qualidade de vida para o paciente”, orienta.

