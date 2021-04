ATO DA FAMÍLIA COM DEUS PELA LIBERDADE É SEGUIDO POR CENTENAS DE VEÍCULOS









11/04/21 - 19:03:04

Centenas de carros e motos participaram neste domingo, (11). em Aracaju da mobilização nacional denominada de Marcha da Família Cristã pela Liberdade. A iniciativa que ocorre em todos os estados do país e no Distrito Federal e pretende chamar a atenção das autoridades acerca dos valores cristãos baseados no tripé: “Deus, Família e Liberdade”.

O ato é uma releitura da antiga Marcha da Família com Deus, que no passado levou milhares de cristãos às ruas do país. A Marcha da Família Cristã pela Liberdade teve de carreata, em atenção aos protocolos de segurança e distanciamento. Ao longo do percurso,foram arrecadados alimentos não perecíveis para serem doados para famílias carentes.

Em Aracaju, a mobilização da extrema direita contou com católicos e evangélicos e saiu dos Arcos da Orla às 14 horas, em direção à praça Fausto Cardoso. Ao longo do trajeto, os organizadores programaram orações dirigidas aos hospitais, aos prédios dos poderes e também para policiais e comerciantes.

A carreata em Aracaju tinha à frente um gigante Trio Elétrico, que causou problemas ao trânsito próximo ao centro da cidade. As música eram de caráter evangélico, antecedidas pelo Hino Nacional e orientada por uma voz feminina que usava termos da igreja evangélica com exclusividade. A grande maioria dos carros levavam a bandeira brasileira e muitos expuseram fotos do presidente Jair Bolsonaro, o que transformou o o movimento em at´de apoio a ele.

Nos bairros Jardins e 13 de Julho ouviu-se sons intensos de panelas batendo em apartamentos de prédios, em sinal de protesto ao at, que foi pacífico e teve a presença da Polícia Militar organizando o tráfego e evitando qualquer tipo de ocorrências.

Fé em tempos difíceis – “Estamos cumprindo o que a nossa fé nos ensina: Orando e clamando a Deus nos tempos difíceis. Estamos atentando para o cumprimento dos protocolos de saúde e segurança, mas estamos convictos da nossa necessidade de entrar em ação, assim como no passado. O povo cristão não se calará diante do pandemônio que transformaram esta pandemia”, afirmou um dos organizadores da Marcha, o publicitário Lúcio Flávio Rocha, que também é Coordenador do Instituto Brasil200 em Sergipe.

Lúcio Flávio disse ainda que “na primeira Marcha o povo foi às ruas pedir a Deus que salvasse o rumo do Brasil, e Ele ouviu o clamor do povo. Desta vez, não será diferente pois trata-se do mesmo Deus. O Brasil é um país laico, mas majoritariamente cristão. Isto merece ser respeitado”. Na realidade, a Marcha entrou para a história recente com um apelo ao golpe de 31 de Março de 1964 e tinha o timbre da direta radical e das forças de elite.