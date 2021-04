Ferreira Costa oferece cursos gratuitos para profissionais de reforma, construção civil









11/04/21 - 08:37:41

O programa é voltado para a capacitação e aperfeiçoamento, através de dicas, blogs e cursos (com certificação)

Uma série de cursos e dicas gratuitas para profissionais e amantes da pintura, reforma e construção civil estão sendo oferecidos, de forma gratuita pelo Home Center Ferreira Costa, através do http://clubedoprofissional.ferreiracosta.com.

O programa é voltado para a capacitação e aperfeiçoamento de profissionais e interessados através de dicas e cursos (com certificação) gratuitas. O Clube acontece desde 2005 e já formou mais de 11 mil profissionais e é um grande diferencial no mercado local, englobando vários pilares de conhecimentos; como: gestão, técnicas, conhecimentos sobre os atributos dos produtos e um reforço sobre as normas de segurança. O mesmo, que era realizado fisicamente nas lojas de Recife, Aracaju, Garanhuns, Salvador e João Pessoa, conhecido como Clube do Profissional, se adapta ao mercado digital, sendo chamado de Clube Online, onde qualquer pessoa do Brasil inteiro poderá participar, de forma gratuita.

Hoje, a plataforma conta com 52 cursos e dicas divididos em pintura, piso e revestimento, mecânica, hidráulica, elétrica e jardinagem. Além de 03 conteúdos mensais para o blog.

Os temas dos cursos e das dicas incluí: carregador de bateria, como pintar o quarto com o tema esportes, como instalar um caixa d´água, rejunte especial, como fazer um mini jardim vertical (estreia no final do mês), entre outros.

Já os conteúdos do blog, conta com temas, como: A importância de ter uma boa estimativa de gastos na hora de fazer o orçamento, dicas para tornar uma casa mais sustentável e gerar economia nos gastos e muito mais.

Como funciona? Para ter acesso a todos os treinamentos, os interessados deverão criar uma conta, preenchendo os dados corretamente. Esses dados serão utilizados no certificado. E não precisa pagar nada por isso!

Além disso, os cadastrados no https://clubedoprofissional.ferreiracosta.com/ que residam nos locais onde exista o Home Center Ferreira Costa (Pernambuco, Bahia, Sergipe, Paraíba) automaticamente participam do TOP 5, que acontece mensalmente. O programa contempla 05 pessoas na proximidade de cada loja, cadastradas naquele mês, que mais fazem cursos. Eles são chamados para irem à loja física para serem homenageados. Recebem um certificado impresso, além de brindes (camisa, boné, caderneta e um kit referente a construção. Onde, todo o mês, esse kit é diferenciado.)

Os cursos são disponibilizados semanalmente e os participantes, além do https://clubedoprofissional.ferreiracosta.com/, também poderão acompanhar os stories das redes sociais da Ferreira Costa, através do http://www.facebook.com/ferreiracosta/, http://www.instagram.com/ferreiracosta e https:www.linkedin.com/company/ferreiracosta

Por Ariella Medeiros de Albuquerque