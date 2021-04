FORÇA-TAREFA CONTRA A COVID-19 FISCALIZA BARES E RESTAURANTE NO TECARMO









11/04/21 - 07:18:08

Na manhã deste sábado, 10, a Força-tarefa de combate à Covid-19 fiscalizou os estabelecimentos comercias da região do Tecarmo. O resultado da ação gerou três notificações de empresas que funcionavam em desacordo com o decreto do governo do Estado.

As lojas notificadas não se enquadram na categoria de serviços essenciais, portanto, não deveriam estar funcionando, como informou o fiscal sanitário, Diego Costa Lemos. Foram notificadas uma loja de roupas, uma barbearia e uma vidraçaria.

A força-tarefa de fiscalização vem atuando com mais intensidade desde dezembro último, com o objetivo de fazer cumprir as medidas restritivas e os protocolos sanitários, implantados para impedir maior disseminação do novo coronavírus.

Participaram da força-tarefa equipes da Vigilância Sanitária Estadual, Procon, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

Fonte e foto SES