FORTALEZA VENCE CONFIANÇA POR 1 A 0 E É ELIMINADO DA COPA DO NORDESTE









11/04/21 - 07:00:38

O Fortaleza venceu por 1 a 0 o time do Confiança neste sábado (10) e garantiu a primeira colocação geral da Copa do Nordeste na Arena Batistão, em Aracaju, na última rodada da fase de grupos.

Com o resultado, o Fortaleza se mantém na liderança da Chave B, com 17 pontos. No mata-mata, pelo regulamento, a equipe irá enfrentar o CSA – a data e o horário dos confrontos ainda serão definidos.

Já o Confiança está eliminado do torneio. O clube retoma agora o foco para o Campeonato Sergipano e entra em campo na próxima quarta (14), às 16h, no mesmo estádio.

Foto: Lucas Almeida / Confiança