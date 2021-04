Governo de Sergipe paga parcela de abril a beneficiários do CMAIS









11/04/21 - 08:59:01

Esta parcela corresponde a investimento de quase R$ 1,5 milhão nesta parcela, com recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – Funcep.

O Governo de Sergipe pagou neste sábado (10) a parcela de abril às famílias atendidas pelo Cartão Mais Inclusão (CMais). O benefício já foi creditado nos cartões e já pode ser utilizado para a aquisição de alimentos em qualquer estabelecimento da rede credenciada Banese. O pagamento do benefício a esse grupo, que já vinha recebendo o CMais, representa um investimento de quase R$ 1,5 milhão nesta parcela, com recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – Funcep.

De acordo com a secretária de Estado da Inclusão Social, Lucivanda Nunes, o pagamento deste sábado alcança todos aqueles beneficiários que começaram a receber o benefício emergencial ao longo de 2020 e os que foram inseridos nos critérios da Lei 8.808/20, que tornou o programa permanente, mas ainda não inclui os 5 mil beneficiários inseridos no programa a partir da Lei que autorizou pagamento do benefício do Cartão Mais Inclusão também a trabalhadores autônomos ou informais inscritos no Cadastro Único, que se encontram em situação de extrema pobreza ou pobreza (Lei nº 8.825 de 1º de abril de 2021).

“Como a lei foi publicada recentemente, estamos agora na etapa de envio dos novos cartões confeccionados pelo Banese para os municípios, a fim de que as equipes das secretarias municipais de Assistência Social façam a entrega aos novos 5 mil beneficiários inscritos no Cadastro Único, que atendem aos requisitos da nova lei de abril de 2021. Estamos trabalhando com máxima agilidade para iniciar o pagamento a esse novo grupo do CMais ainda neste mês”, afirma Lucivanda. A secretária conta, ainda, que outras ações seguem sendo estudadas pelo Governo para alcançar ainda mais pessoas que se encontram em grande dificuldade.

Criado pelo Governo de Sergipe para minimizar os efeitos da pandemia junto à população socialmente vulnerável, se utilizando da transferência de renda para combater a insegurança alimentar e nutricional das famílias em extrema pobreza, o Cartão Mais Inclusão já investiu, desde abril de 2020, valor superior a R$ 26,4 milhões no pagamento de mais de 264 mil benefícios. Informações sobre o programa estão disponíveis para beneficiários e população em geral através do telefone (79) 99191-6032, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 13h.