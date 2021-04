MAIS 948 DOSES DE VACINA CONTRA COVID-19 FORAM APLICADAS NESTE SÁBADO, 10









Neste sábado, 10, as equipes da Secretaria Municipal da Saúde estiveram a postos para mais um plantão de imunização, reforçando o compromisso da Prefeitura de Aracaju para vacinar a população no menor tempo possível.

Contabilizando os vacinados no drive-thru do Parque da Sementeira e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), foram aplicadas 439 vacinas como primeira dose, sendo 108 em idosos, 325 em profissionais de saúde e 60 em agentes de segurança e salvamento.

Ao longo do dia, 455 aracajuanos foram imunizados com a segunda dose, sendo 296 aplicadas em idosos e 159 em profissionais de saúde. O total de doses aplicadas foi de 948, atingindo o percentual de 13,27% da população vacinada.

Alegria e esperança

O dia foi tranquilo nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que estiveram abertas durante o plantão. Adelson da Silva, 64 anos, recebeu a primeira dose da vacina na UBS Francisco Fonseca, no bairro 18 do Forte. Para ele, o momento foi de muita alegria. “Considerando tudo o que a gente passou, essa vacina é como ganhar na loteria, é a esperança de vida nova”, conta.

O aposentado Cícero Ferreira, 64 anos, também esteve na UBS Francisco Fonseca e relata que a vacina é muito importante. “É a forma de se livrar dessa pandemia, para a gente retomar nossas vidas, que estão praticamente paradas há meses”, relata.

Para Gilenildo Gomes, 64 anos, que foi se vacinar na UBS do Augusto Franco, a vacina traz uma nova esperança. “Fiquei muito feliz de tomar a primeira dose. Agora é esperar para tomar a segunda dose, ficar imunizado e viver dias bons com a minha família e os meus amigos”, expressa.

No drive-thru montado no Parque da Sementeira, o movimento foi regular durante todo o sábado. O policial civil Jailton Alves esteve no posto volante para receber a primeira dose no final da amanhã, depois de muita ansiedade. “Acho que todo mundo está ansioso para chegar a sua vez, porque a vacina representa a cura. Perdi colegas, amigos, então a minha sensação é de esperança”, diz bastante emocionado.

Plantão no domingo

Neste domingo, dia 11, terá início a vacinação dos idosos de 62 anos. Haverá, também, a continuidade da vacinação dos profissionais de saúde acima de 40 anos e dos agentes das Forças Armadas, de segurança e de salvamento.

A vacina está sendo aplicada no drive-thru no Parque da Sementeira, das 8h às 17h; nas UBSs Augusto Franco (Conjunto Augusto Franco), Francisco Fonseca (18 do Forte), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), José Calumby (Jardim Centenário), Marx Carvalho (Ponto Novo), Anália Pina de Assis (Almirante Tamandaré), Cândia Alves (Santo Antônio) e no ponto de apoio na Igreja Batista do Orlando Dantas, das 8h às 16h.

