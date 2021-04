Manifestação realizada em frente a uma igreja evangélica termina em confusão e radialista é agredido com socos









11/04/21 - 18:57:08

Uma manifestação ocorrida no final da tarde deste domingo (11) realizada por mulheres que afirmam ser vítimas de assédio sexual, terminou em agressão, após o radialista Alex Carvalho ser atacado com socos em frente a Igreja Quadrangular.

As informações passadas pelo radialista são de que no momento em que ele descia do carro para fotografar, o diácono Wesley teria desferido um soco contra Alex Carvalho.

Alex diz que após ter sido agredido com soco pelas costas já do lado de fora da igreja, ele continuou fazendo a filmagem, porém acabou ficando com vários ferimentos no rosto, já que ele foi atingido pelas costas pelo diácono Wesley Freire.

Em seguida, o que era para ser uma manifestação pacífica, acabou em uma grande confusão em frente a sede da igreja e, segundo Alex Carvalho, vários seguranças estavam posicionados em frente.

O radialista diz ainda que, assim terminaram as gravações com os manifestantes, ele se dirigiu até a delegacia plantonista para prestar um Boletim de Ocorrência, já que as imagens mostram com nitidez, o momento em que ele era agredido pelo diácono.

Investigação – pelo menos dois pastores da comunidade religiosa são acusados de terem praticado assédio sexual contra mulheres que frequentavam o local. A situação foi exposta após formalização do Boletim de Ocorrência.