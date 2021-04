Ação Mais Aracaju nos Bairros tem boa receptividade no Santa Maria









12/04/21 - 13:34:33

Equipes se deslocaram para o Conjunto Governador Valadares, promovendo informações sobre o combate ao Coronavírus e vendendo recarga na hora

Com o intuito de mobilizar mais ainda a sociedade civil sobre as medidas protetivas em relação ao vírus da Covid-19, uma equipe da Aracajucard se deslocou no último sábado (10) para o Bairro Santa Maria para a Ação Mais Aracaju nos Bairros.

Com o objetivo de reforçar a importância de trocar o dinheiro pelo uso da Bilhetagem Eletrônica, os agentes comerciais caminharam nas ruas do Conjunto Governador Valadares para falar das formas de proteção que o passageiro de ônibus pode seguir fazendo para ter viagens tranquilas, além de vender recarga para quem quisesse adquirir o cartão Mais Aracaju Pré-pago e divulgar a Val, atendente virtual da Aracajucard.

“Tivemos uma boa recepção da comunidade. As pessoas realmente ouviram as instruções e entenderam a importância de evitar a contaminação do vírus da Covid-19 trocando o dinheiro pelo cartão pré-pago na hora! Isso é muito gratificante”, diz José Carlos Amâncio, diretor executivo da Aracajucard.

